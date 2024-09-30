В "Укрэнерго" назвали условие, при котором зима пройдет без отключений света

Украина может пройти зиму без ограничений электроэнергии при температуре от нуля градуса по Цельсию и выше.

Об этом сообщил и.о. председателя правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт, пишет "Интерфакс-Украина".

"При температуре, которая будет характеризоваться или нулевыми, или положительными значениями мы будем проходить этот период без ограничений. Если же мы говорим о температуре минус 10-15 градусов по Цельсию, ограничения возможны - они не должны превышать 1-1,5 тыс. МВт мощности", - заявил он.

Глава компании уточнил, что указанные ограничения эквивалентны одной очереди графиков почасовых отключений (4 часов в сутки - ЭП).

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Согласно обновленному энергетическому балансу системного оператора на осенне-зимний период 2024-2025 годов, который был подготовлен компанией на прошлой неделе, Украину могут ожидать незначительные ограничения электроэнергии только в течение трех месяцев: в декабре-феврале.

Как пояснил Брехт, при сценарии 10-15 градусов мороза в течение трех суток и более дефицит мощности в объединенной энергосистеме может составить 2-2,5 тыс. МВт, что сопоставимо с двумя очередями отключений (около 8 часов - ЭП). Однако указанные величины являются предельными и компанией отработан ряд компенсационных факторов, которые предусматривают снижение дефицита.

Среди таких факторов глава "Укрэнерго" назвал ожидаемое увеличение импорта электроэнергии с 1,7 ГВт до 2 ГВт, возможность использовать аварийную помощь из европейских стран объемом 200 МВт, запланированное введение до конца года объектов распределенной генерации 500 МВт, а также восстановление к зиме дополнительно 1 ГВт мощностей тепловой генерации.

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Напомним:

"Укрэнерго" считает пессимистичным сценарий возможной катастрофы, связанной с отсутствием электроэнергии зимой, но легкой зима не будет.

Дефицит генерации и отключения света неизбежны, а в лучшем случае электроэнергии не будет до 5 часов в день.