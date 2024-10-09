Германия прогнозирует падение своего ВВП второй год подряд 

ВВП Германии сократится на 0,2% по итогам 2024 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

В 2023 году ВВП Германии сократился на 0,3% по сравнению с 2022 годом. Если прогноз правительства оправдается, то это станет лишь вторым случаем последовательного годового сокращения ВВП с момента воссоединения Западной и Восточной Германии в 1990 году.

В новом прогнозе министр экономики Германии Роберт Габек ожидает, что ВВП Германии увеличится на 1,1% в 2025 году, а затем темпы роста ускорятся до 1,6% в 2026 году.

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По словам министра, Германия сейчас столкнулась с рядом структурных проблем, к которым он отнес отсутствие энергетической безопасности, чрезмерную бюрократию, нехватку квалифицированных рабочих и геополитическую неопределенность.

В июле немецкое правительство согласовало ряд мер, направленных на стимулирование экономики, включая шаги по укреплению частных и государственных инвестиций, расширением использования возобновляемых источников энергии, сокращением бюрократии.

Пакет включает налоговые льготы, стимулы для трудоустройства и снижение цен на электроэнергию. Однако эти шаги дадут результаты только в следующем году, признают в правительстве.

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Напомним:

Промышленное производство в Германии выросло на 2,9% в августе, компенсировав аналогичное падение в июле.

В августе 2024 года количество заказов на немецких заводах упало на 5,8% по сравнению с предыдущим месяцем, что превзошло ожидания.