Німецька промисловість відновилася в серпні завдяки виробництву автомобілів

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Промислове виробництво зросло на 2,9% в серпні, компенсувавши аналогічне падіння в липні.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У серпні промислове виробництво в Німеччині зросло найшвидшими темпами в 2024 році, в основному завдяки відновленню ключової для країни автомобільної промисловості, хоча це лише компенсувало падіння попереднього місяця, оскільки виробничий сектор продовжує залишатися гальмом для економіки.

Проте, це зростання було найбільшим з січня 2023 року і значно випередило очікування економістів, які прогнозували зростання на 0,8%.

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Зазначається, що зростання було значною мірою зумовлене автомобільною промисловістю країни, в якій працюють Volkswagen, BMW і Mercedes-Benz, і де обсяги виробництва значно коливаються з місяця в місяць.

Виробництво автомобілів у серпні зросло на 19% порівняно з попереднім місяцем, після падіння на 8,2% у липні.

Однак, у менш волатильному тримісячному порівнянні з серпнем, виробництво було на 1,3% нижчим, що свідчить про тривалу боротьбу в секторі.

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Нагадаємо:

У серпні 2024 року кількість замовлень на німецьких заводах впала на 5,8% порівняно з попереднім місяцем, що перевершило очікування.