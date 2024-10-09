Дело по большому подрядчику: "Манифест 42" призвал Зеленского восстановить мораторий на обыски

Общественное движение "Манифест 42" считает следственные действия с массовыми обысками в "Автомагистраль-Юг" незаконными и требует от руководства государства немедленного реагирования на факты давления силовиков на бизнес.

Об этом идет речь в заявлении организации от 9 октября, сообщает Форбс Украина.

В случае игнорирования требований "Манифест 42" обещает "самоорганизованное прямое противостояние" силовикам.

Дорожно-строительную компанию подозревают в "нарушении тендерных процедур и самовольной установке цен", что якобы привело к убыткам госбюджета на 1 млрд грн.

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Как отмечают в Манифест 42, впервые со времени задержания предпринимателя Игоря Мазепы состоялись обыски офиса предприятия без решения следственного судьи, заявляет движение.

"Манифест 42" подчеркнул, что обыски в Одессе и Киеве, в помещениях, находящихся в пользовании ООО "Автомагистраль-Юг" и его работников, были проведены только на основании постановлений старшего следователя в ОВД ГСУ Национальной полиции капитана Тараса Горного.

В заявлении говорится, что обыски прошли с выламыванием дверей, запугиванием работников, изъятием технической, проектной и исполнительной документации, техники, мобильных телефонов и нанесением имущественного ущерба предприятию.

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Общественное движение "Манифест 42" обращается к президенту Владимиру Зеленскому с призывом восстановить мораторий на обыски и аресты имущества предприятий, если речь не идет о национальной безопасности, до завершения действия военного положения.

"В случае дальнейшего игнорирования этой проблемы и угроз, которые она несет для экономики и обороноспособности государства, общественное движение "Манифест 42" будет вынуждено принять меры самоорганизованного прямого противостояния произволу коррупционеров в погонах", – говорится в заявлении.

Напомним:

Компания "Автомагистраль-Юг", занимающаяся фортификационными работами вдоль линии фронта, в частности - Покровском направлении, заявила об остановке работ из-за действий Нацполиции.

При обысках полиции у "Автомагистраль-Юг" не изымались документы о фортификациях на линии фронта, в частности, Покровском направлении.