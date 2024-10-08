В России усиливается кризис в угольном секторе 

В июле 2024 года добыча угля в России упала на 6,7% в годовом выражении, а ее общий объем - 31,5 млн тонн - стал самым низким со времен пандемии Covid-19.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на данные Росстата.

Относительно пиков, которые наблюдались в декабре 2022 года, угольные компании потеряли около 12 млн тонн ежемесячной добычи, или 27%.

Добыча каменного угля - основного продукта угольщиков, на который приходится 80% производства, - обвалилась на 8,2%, а антрацита - самого ценного сорта - практически на четверть (на 23,7%). В августе спад добычи каменного угля ускорился до 10,1% год к году.

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При этом потери убыточных компаний выросли в 3,4 раза, а прибыль прибыльных сократилась на 72%.

Сообщается, что ключевой проблемой для угольной отрасли стали западные санкции.

В отличие от нефти и газа, которые Евросоюз продолжает закупать, пусть и в небольших объемах, уголь попал под тотальное эмбарго, а страны Азии, которые в прошлом году покупали российский уголь, резко снизили спрос.

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Поставки в Китай в первой половине 2024 года просели на 8%. Дело в том, что Пекин ввел пошлины на российский уголь. При этом другие поставщики - Индонезия и Австралия - не попали под них, поскольку входят в зону свободной торговли с КНР.

Индия сократила импорт угля из России на 55%, а Турция - на 47%. Совокупный угольный экспорт из России в январе-июле просел на 11,4%, до 112,6 млн тонн.

Напомним:

Россия заинтересована в увеличении экспорта угля в Индию, чтобы удовлетворить растущий спрос на топливо в Индии.

Доля убыточных угольных предприятий в России превысила 52%, экспорт угля сократился на 12%.