Росія прагне збільшити експорт вугілля до Індії

Росія зацікавлена у збільшенні експорту вугілля до Індії, щоб задовольнити висхідний попит на паливо в Індії.

Про це повідомляє Reuters.

Китай залишається найбільшим покупцем російського вугілля, але Москва заявила, що Індія може обігнати його на початку наступного десятиліття, оскільки Пекін планує скоротити використання вугілля для виробництва електроенергії.

Зазначається, що Індія все більше покладається на вугілля для задоволення рекордного попиту на електроенергію, а зростання виробництва електроенергії на вугільних електростанціях на початку цього року випередило зростання відновлюваної енергетики вперше щонайменше з 2019 року.

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Видобуток вугілля в Індії за останній фінансовий рік, що завершився 31 березня, зріс до рекордних 997,828 млн тонн, що на 12% більше, ніж у 2023 році. У 2023 році понад 75% електроенергії в Індії вироблялося з вугілля.

Повідомляється, що у 2023 році Індія імпортувала 176 мільйонів тонн енергетичного вугілля, в основному на електростанції. Російський експорт до Індії минулого року досяг 26,2 мільйона тонн у порівнянні з 20 мільйонами тонн у 2022 році, за даними російського міністерства енергетики.

Росія вже є найбільшим постачальником сирої нафти до Індії завдяки диверсифікації торгівельних зв'язків з Європою, колись ключовим бізнес-партнером Москви, через гостре політичне протистояння із Заходом через війну в Україні.

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Нагадаємо:

Індія відмовиться від закупівель зрідженого природного газу з проєкту Arctic LNG 2 через санкції.

Частка збиткових вугільних підприємств у Росії перевищила 52%, експорт вугілля скоротився на 12%.