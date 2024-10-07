Россия стремится увеличить экспорт угля в Индию

Россия заинтересована в увеличении экспорта угля в Индию, чтобы удовлетворить растущий спрос на топливо в Индии.

Об этом сообщает Reuters.

Китай остается крупнейшим покупателем российского угля, но Москва заявила, что Индия может обогнать его в начале следующего десятилетия, поскольку Пекин планирует сократить использование угля для производства электроэнергии.

Отмечается, что Индия все больше полагается на уголь для удовлетворения рекордного спроса на электроэнергию, а рост производства электроэнергии на угольных электростанциях в начале этого года опередил рост возобновляемой энергетики впервые по меньшей мере с 2019 года.

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Добыча угля в Индии за последний финансовый год, завершившийся 31 марта, выросла до рекордных 997,828 млн тонн, что на 12% больше, чем в 2023 году. В 2023 году более 75% электроэнергии в Индии производилось из угля.

Сообщается, что в 2023 году Индия импортировала 176 миллионов тонн энергетического угля, в основном на электростанции. Российский экспорт в Индию в прошлом году достиг 26,2 миллиона тонн по сравнению с 20 миллионами тонн в 2022 году, по данным российского министерства энергетики.

Россия уже является крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию благодаря диверсификации торговых связей с Европой, когда-то ключевым бизнес-партнером Москвы, из-за острого политического противостояния с Западом из-за войны в Украине.

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Напомним:

Индия откажется от закупок сжиженного природного газа из проекта Arctic LNG 2 из-за санкций.

Доля убыточных угольных предприятий в России превысила 52%, экспорт угля сократился на 12%.