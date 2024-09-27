Індія не купуватиме російський газ з проєкту Arctic LNG 2
Індія відмовиться від закупівель зрідженого природного газу з проєкту Arctic LNG 2 через санкції.
Про це повідомляє Reuters.
"Ми не купуватимемо постачання з Arctic LNG 2. Ми не закуповуємо жодних санкційних товарів. Якщо на продукт поширюються широкомасштабні санкції, ми не торкаємося його", – зазначив секретар з питань енергетики Індії Панкадж Джайн.
Повідомляється, що проєкт Arctic LNG 2, який реалізується російською компанією Novatek, потрапив під санкції Заходу через війну Росії проти України.
Сполучені Штати також ввели обмеження проти сотень компаній і фізичних осіб, які підтримують військову кампанію РФ, зокрема компаній, що беруть участь у розробці Arctic LNG 2 та його логістичному забезпеченні.
Нагадаємо:
Торгівля Росії з Індією подвоїлася з 2022 року, а двосторонні платежі між країнами проходять безперебійно.
В індійському уряді зізналися, що купують російську нафту без жодних сумнівів, аже вона не під санкціями.