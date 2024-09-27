Індія не купуватиме російський газ з проєкту Arctic LNG 2

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Індія відмовиться від закупівель зрідженого природного газу з проєкту Arctic LNG 2 через санкції.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми не купуватимемо постачання з Arctic LNG 2. Ми не закуповуємо жодних санкційних товарів. Якщо на продукт поширюються широкомасштабні санкції, ми не торкаємося його", – зазначив секретар з питань енергетики Індії Панкадж Джайн.

Повідомляється, що проєкт Arctic LNG 2, який реалізується російською компанією Novatek, потрапив під санкції Заходу через війну Росії проти України.

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Сполучені Штати також ввели обмеження проти сотень компаній і фізичних осіб, які підтримують військову кампанію РФ, зокрема компаній, що беруть участь у розробці Arctic LNG 2 та його логістичному забезпеченні.

Нагадаємо:

Торгівля Росії з Індією подвоїлася з 2022 року, а двосторонні платежі між країнами проходять безперебійно.

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В індійському уряді зізналися, що купують російську нафту без жодних сумнівів, аже вона не під санкціями.