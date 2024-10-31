Кличко объяснил, почему невозможно быстро включить отопление в домах Киева

Подключение многоэтажек Киева к отоплению продлится до 7 дней, ведь резкое увеличение тепловой нагрузки может привести к аварийным повреждениям.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Многоэтажки подключают к системе теплоснабжения постепенно: по состоянию на утро 31 октября уже 16% жилого фонда столицы (1617 многоэтажек) получили отопление.

"Подключение к теплу всех домов продлится до 7 дней, ведь в столице функционирует одна из крупнейших систем централизованного теплоснабжения в Европе - 2,7 тыс. км теплосетей, теплоэлектроцентрали, 160 задействованных в отопительном процессе котельных", - рассказал Кличко.

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Он пояснил, что включение отопления в короткие сроки технологически невозможно, потому что резкое увеличение тепловой нагрузки может привести к аварийным повреждениям.

Кроме домов жителей столицы, сейчас к отоплению подключено 92% (418) школ, 88% (472) детсадов, а также 79% (277) лечебных учреждений.

Напомним:

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С 14 октября столица начала отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы города.

С 30 октября в Киеве начали отопительный сезон для жилых домов.