Украина производит уже почти 20 САУ "Богдана" в месяц - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина производит уже почти 20 САУ "Богдана" в месяц.
Об этом он сообщил в обращении по итогам визита в страны Северной Европы.
По итогам визита удалось договориться о новых пакетах поддержки для сектора обороны Украины. Кроме того, обсуждались инвестиции в производство оружия в Украине и развитие совместных оборонных проектов.
"Делаем артиллерию - уже почти 20 САУ "Богдана" в месяц", — заявил он.
Справка. "Богдана" - первая украинская самоходная артиллерийская установка, разработанная под стандартный для стран НАТО калибр 155 мм.
Читайте также: Богиня войны. Как Украина наращивает производство САУ "Богдана"
Напомним:
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в апреле украинская оборонная промышленность впервые выпустила 10 самоходных артиллерийских систем "Богдана".
Вооруженные силы Украины уже получили 18 артиллерийских установок "Богдана", производство которых профинансировала Дания.