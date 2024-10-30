Украина производит уже почти 20 САУ "Богдана" в месяц - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина производит уже почти 20 САУ "Богдана" в месяц.

Об этом он сообщил в обращении по итогам визита в страны Северной Европы.

По итогам визита удалось договориться о новых пакетах поддержки для сектора обороны Украины. Кроме того, обсуждались инвестиции в производство оружия в Украине и развитие совместных оборонных проектов.

"Делаем артиллерию - уже почти 20 САУ "Богдана" в месяц", — заявил он.

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Справка. "Богдана" - первая украинская самоходная артиллерийская установка, разработанная под стандартный для стран НАТО калибр 155 мм.

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Напомним:

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в апреле украинская оборонная промышленность впервые выпустила 10 самоходных артиллерийских систем "Богдана".

Вооруженные силы Украины уже получили 18 артиллерийских установок "Богдана", производство которых профинансировала Дания.