Россия зарабатывает на теневом флоте больше, чем Украина получает от партнеров - Зеленский

Теневой флот приносит России за экспорт нефти больше денег, чем Украина получила от партнеров с начала большой войны.

Об этом сообщает Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите "Украина - Северная Европа".

Президент отметил, что Россия зарабатывает на теневом флоте от 10 до 12 млрд долл в месяц. И если подсчитать всю поддержку, которую Украина получила за период полномасштабной войны от партнеров, то теневой флот России принес больше денег.

"Поэтому, санкции не работают. Если они могут зарабатывать такие большие деньги, значит, эти санкции не работают. Точнее, они работают, но не на 100%", - отметил Зеленский.

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Он также добавил, что вопрос действенности санкций может больше всего нам помочь.

По его словам, что некоторые партнеры уже поднимали вопрос таких санкций во время заседаний на уровне Европейского Союза.

"Они имеют целью остановить их флот сегодня, в частности в территориальных водах стран Северной Европы. Но это действительно сложно, нужно решение не только от стран Северной Европы, но и от всего ЕС", - прокомментировал Зеленский.

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Напомним:

Хотя некоторые суда теневого флота РФ все еще пользуются услугами западных страховых компаний, большинство владельцев обращаются к российским страхователям, которых поддерживает государственная перестраховочная компания РФ.

В 100 км от побережья Шотландии заметили темное пятно, которое, согласно анализу, принадлежало российскому теневому танкеру Innova, который перевозил 1 миллион баррелей нефти.