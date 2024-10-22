Стало відомо, хто страхує тіньовий флот РФ для обходу санкцій

Хоча деякі судна тіньового флоту РФ все ще користуються послугами західних страхових компаній, більшість власників звертаються до російських страхувальників, яких підтримує державна перестрахувальна компанія РФ.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Це викликає серйозні питання щодо можливості швидких та повних виплат у разі екологічних катастроф. Великобританія вже почала перевіряти танкери з підозрілим страхуванням, які проходять через Ла-Манш.

Дослідження Естонії показали, що від 20% до 25% танкерів, що перевозять російську нафту, застраховані російськими компаніями.

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Хоча це свідчить про значну частку західного покриття, це навряд чи відповідає реальній картині, оскільки Естонія не змогла наполягати на перевірці всіх суден, і ті, хто мав більш непрозоре покриття, могли не співпрацювати або перетинати води, які поза її юрисдикцією.

За спостереженнями Bloomberg, естонське розслідування ідентифікувало страховиків близько 40% флоту.

Російська Національна перестрахувальна компанія (RNRC), підконтрольна центральному банку РФ, виступає перестрахувальником для багатьох з суден РФ. Вона підтримує ще три московські компанії, які забезпечують значну частку страхування танкерів, що перевозять нафту через протоки Данії та Туреччини - "Інгосстрах", "АльфаСтрахування" та "Согаз".

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Водночас "Інгосстрах" заявила, що не прагне розширювати свою діяльність, попри війну. Вона також повідомила Bloomberg, що відмовилася від покриття понад 100 суден, які не відповідали її стандартам. Компанія заявила, що санкції, накладені на неї Великобританією, ныбито лише збільшують екологічні ризики, оскільки вони змушують більше суден користуватися ненадійним страхуванням.

У випадку великих страхових претензій до "недружніх" для РФ країн, виплати можуть стати політичним питанням. RNRC вже перебуває під санкціями США, Великобританії та ЄС, що ускладнює можливість таких компенсацій.

"Якщо росіяни не захочуть платити, вони, ймовірно, цього не зроблять", — сказав Крейг Кеннеді, асоційований працівник Центру Девіса при Гарвардському університеті.

Москва використовує власний флот, щоб обійти західні обмеження на нафту - ліміт у 60 доларів за барель. Наприклад, "Інгосстрах" страхує танкери, які перевозять нафту в Індію за цінами, вищими від обмежень, встановлених Заходом.