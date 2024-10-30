Немецкая экономика неожиданно растет, избегая рецессии

Валовой внутренний продукт Германии неожиданно вырос в третьем квартале благодаря государственным расходам и расходам домохозяйств, избежав опасений, что крупнейшая экономика Европы сократится второй квартал подряд.

Об этом сообщает Reuters.

В третьем квартале экономика выросла на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Сообщается, что аналитики прогнозировали падение ВВП на 0,1% в скорректированном измерении.

Реклама:

"Это все еще далеко от того, что нам нужно, но по крайней мере это луч надежды", - сказал министр экономики Германии Роберт Хабек.

Рецессия обычно определяется как два квартала подряд, когда экономика сокращается, и данные за второй квартал усилили опасения относительно рецессии.

Статистическое управление пересмотрело показатель ВВП во втором квартале до 0,3% по сравнению с предыдущим падением на 0,1%.

Реклама:

Ожидается, что экономическая слабость сохранится, поскольку страна борется с высокими затратами на энергоносители, подавленным мировым спросом на ее экспорт и растущей конкуренцией.

Отмечается, что количество безработных выросло на 27 тыс с учетом сезонных колебаний до 2,86 миллиона. Сезонно скорректированный уровень безработицы был стабильным на уровне 6,1%.

Напомним:

Германия нуждается как в структурных реформах, так и в больших инвестициях в государственную инфраструктуру для преодоления рецессии, заявил европейский глава Международного валютного фонда Альред Каммер.

Volkswagen планирует закрыть как минимум три завода из десяти в Германии и сократить десятки тысяч рабочих мест, а также снизить зарплаты на 10%.