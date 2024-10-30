Рада не поддержала штрафы для операторов за отсутствие связи во время отключений

Верховная Рада провалила голосование за законопроект №11431, который предусматривал штрафы за отсутствие бесперебойной связи при отключениях света.

Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк.

Как пишет Железняк, за основу законопроекта проголосовали лишь 199 народных депутатов. На повторном голосовании норма тоже не набрала необходимое количество голосов (всего 206), поэтому считается отклоненным.

По его словам, законопроект предусматривал штрафы для мобильных операторов за то, что они не обеспечили бесперебойную связь при отключениях света.

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Напомним:

В июле 2024 года Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) обновил требования делать базовые станции мобильных операторов в условиях военного положения.

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Vodafone Украина оценивает новые требования обеспечения альтернативного питания станций связи от Госспецсвязи как "довольно сложные".

Киевстар, Vodafone и lifecell сообщают, что обеспечить 100% автономность мобильной связи и интернета в течение 10 часов во время отключений электроснабжения крайне сложно, даже при максимальных усилиях.