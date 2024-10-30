"Кернел" продал одно из купленных ранее суден

"Кернел" в 2024 финансовом году (июль 2023 года - июнь 2024 года) продал одно из купленных ранее суден.

Об этом говорится в годовом отчете компании.

"В апреле 2024 года, на фоне улучшения рыночного климата в Украине и стабилизации глубоководного экспорта, мы решили отказаться от одного из наших балкерных судов, ENEIDA, из-за его меньшей важности для наших экспортных операций", - сообщила компания.

Полученная денежная компенсация за продажу судна составила 7,4 млн долларов.

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Напомним:

"Кернел", один из крупнейших украинских агрохолдингов, в сезоне-2024 существенно скорректировал структуру посевов, чтобы восстановить устойчивые методы ведения сельского хозяйства и севооборот, которые были нарушены вторжением РФ в Украину.

Украинский агрохолдинг Kernel 17 октября погасил пятилетние еврооблигации на сумму $300 млн со ставкой купона 6,5%.

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