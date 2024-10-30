"Кернел" суттєво скоригував структуру посівів

"Кернел", один із найбільших українських агрохолдингів, у сезоні-2024 суттєво скоригував структуру посівів, щоб відновити стійкі методи ведення сільського господарства та сівозміну, які було порушено вторгненням РФ в Україну.

Згідно з річним звітом компанії, оприлюдненим увечері в понеділок, посівні площі під соняшником було скорочено на 44% до 67 тис. га, пише "Інтерфакс-Україна".

Це становить 19% від загальної площі посівів, порівняно з підвищеними рівнями в 33-36%, що спостерігалися в 2022-2023 рр.

"Ці вищі рівні ознаменували відхилення від звичайних практик сівозміни, які, якщо їх проводити, із плином часу можуть призвести до зниження врожайності через підвищені ризики розвитку шкідників і хвороб. Однак збереження такого високого відсотка посівних площ соняшнику у 2022-2023 роках було необхідним із огляду на невизначеність, пов'язану із можливостями логістики експорту зерна на той час", - пояснили в агрохолдингу.

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"Кернел" планує під урожай 2025 року скоротити посівні площі під соняшником ще більше - до 12% від загального земельного банку, що становить 40 тис. га. Після цього він має намір поступово повернутися до сталого рівня вирощування культури, який становитиме близько 25% від загальної площі, що відповідає практиці тривалої сівозміни.

При цьому посівні площі під кукурудзою у 2024 році залишилися практично незмінними і становили 87 тис. га.

"Кернел" також розширив посівні площі під озимою пшеницею до 93 тис. га, що на 52% більше, ніж попереднього року, і це становило 26% від загальної виробничої площі агрохолдингу. Це найвища частка пшениці в структурі посівів групи з 2012 року, уточнено у звіті.

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Крім того, група збільшила посіви сої та ріпаку до 72 тис. га і 14 тис. га відповідно, що пояснила високою рентабельністю олійних культур у 2024 фінансовому році.

Наразі агрохолдинг завершив збирання всіх сільгоспкультур, окрім кукурудзи.

З урахуванням посухи в "Кернелі" констатують зниження врожайності більшості культур. Очікується, що врожайність кукурудзи знизиться на 17% у річному обчисленні, виходячи з 98% прибраних площ, в той час як врожайність сої знизилася на 24%. Урожайність пшениці знизилася на 8% у річному обчисленні до 6,1 т/га.

Посіви соняшнику продемонстрували більшу стійкість. Урожайність культури залишилася стабільною в регіонах діяльності агрохолдингу, незважаючи на більш серйозні наслідки посухи в інших областях України.

Нагадаємо:

Агрохолдинг "Кернел" є найбільшим у світі експортером соняшникової олії, одним із найбільших виробників і продавців бутильованої олії в Україні. Крім того, займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.