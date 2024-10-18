Один із найбільших агрохолдингів України погасив єврооблігації на $300 мільйонів

Український агрохолдинг Kernel 17 жовтня погасив п'ятирічні єврооблігації на суму $300 млн зі ставкою купона 6,5%.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Компанія заявила, що, попри війну, воліє дотримуватися зобов'язань перед кредиторами й підтримувати довіру на міжнародній арені..

"Кредитна історія є критично важливим активом для нашої компанії. Ми усвідомлюємо, що дотримання всіх строків і зобов’язань перед кредиторами — це запорука нашої фінансової стабільності", – сказав фіндиректор компанії Сергій Волков.

Реклама:

Погашення стало можливим, зокрема, завдяки валютній лібералізації з боку Національного банку, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Завод з переробки олійних культур одного з найбільших українських агрохолдингів "Кернел" на заході України пошкоджено в результаті атаки безпілотника, здійсненої Росією.

Реклама: