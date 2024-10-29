До конца года в Украине планируют произвести всего 1,6 миллиона дронов – Минобороны

За 10 месяцев 2024 года Минобороны совместно с Минцифрой законтрактовали 1,6 млн беспилотников различных типов на общую сумму более 114 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Из этого объема поставщиками уже выполнен заказ на 1,28 миллиона БпЛА стоимостью более 81 млрд грн. В то же время до конца года запланирована поставка еще 366 940 единиц дронов. Так, общее количество произведенных дронов до конца 2024 года должно составить 1,64 миллиона.

Среди поставленных беспилотников есть:

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глубинные ударные дроны (Deepstrike-камикадзе).

FPV-камикадзе.

разведывательные коптеры типа DJI Mavic.

разведывательные самолеты и дроны-крылья.

ударные коптеры и самолеты.

На 2025 год Министерство обороны совместно с Минцифрой законтрактовали 155 205 единиц беспилотных аппаратов на сумму 32,33 млрд грн.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский отметил опасность экспорта украинских дронов, отметив, что этот процесс может привести к рискам, в частности попадание их в руки России.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году украинские производители уже законтрактовали миллион дронов, и эта цифра будет расти.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца года Украина изготовит 1,5 миллиона дронов.