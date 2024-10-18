Я виключаю момент з експортом дронів, він дуже небезпечний – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив на небезпеці експорту українських дронів, зазначивши, що цей процес може призвести до ризиків, зокрема потрапляння їх до рук Росії.

Про це він повідомив під час інтерв'ю у телемарафоні про план перемоги.

За його словами, міністр оборони вже показав йому можливі моделі експорту дронів.

"Я бачив вже пару ідей, але я виключаю момент експорту - він дуже небезпечний, бо якщо ми експортуємо комусь, а вони (дрони - ЕП) потім потраплять до РФ", – підкреслив президент.

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Він також зазначив, що можливий експорт може розглядатися лише серед країн-партнерів "Рамштайну", які активно допомагали Україні під час війни. Однак і тут є нюанси: навіть серед цих країн є ті, що вже фінансують виробництво в Україні дронів, але питання залишається, чи дійсно вони хочуть отримати ці дрони для власних арсеналів.

"Якщо Данія дає 600 мільйонів на виробництво дронів в Україні, то чи дійсно вона хоче забрати собі ці дрони?" – додав Зеленський.

Водночас Зеленський заявив, що він не проти, якщо Міноборони розробить якусь модель експорту. Але також висловив позицію, що країни, які не допомагали Україні зброєю під час війни, не повинні отримувати українські дрони.

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Нагадаємо:

Україна розглядає можливість залучення міжнародних інвестицій в оборонну промисловість і не виключає відновлення експорту вітчизняного озброєння.