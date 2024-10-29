"Новая почта" вышла на рынок Нидерландов
Вторник, 29 октября 2024, 12:18 -
Клиенты "Новой почты" отныне могут отправлять посылки из Украины в Нидерланды.
Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.
Это уже шестнадцатая страна, где почтовая служба начала работать с курьерской доставкой.
Клиенты могут:
Реклама:
- Заказать доставку из Украины на любой адрес в Нидерландах или воспользоваться курьером для отправки.
- Отправлять посылки по всей территории Нидерландов, а также между странами Европы.
Отправления весом до 1000 кг доступны как для частных клиентов, так и для компаний.
Сроки доставки из Украины в Нидерланды - от 4 дней. По Нидерландам и в другие европейские страны - от 1 дня.
Напомним:
Реклама:
"Новая Почта" планирует продать свой энергетический бизнес „Новая Энерджи" после окончания войны.
Клиенты "Новой почты" могут заказать адресную доставку документов и посылок из Украины на любой адрес в Австрии, между населенными пунктами Австрии и из страны в другие европейские страны.
Реклама: