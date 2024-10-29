"Новая почта" вышла на рынок Нидерландов

Клиенты "Новой почты" отныне могут отправлять посылки из Украины в Нидерланды.

Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.

Это уже шестнадцатая страна, где почтовая служба начала работать с курьерской доставкой.

Клиенты могут:

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Заказать доставку из Украины на любой адрес в Нидерландах или воспользоваться курьером для отправки.

Отправлять посылки по всей территории Нидерландов, а также между странами Европы.

Отправления весом до 1000 кг доступны как для частных клиентов, так и для компаний.

Сроки доставки из Украины в Нидерланды - от 4 дней. По Нидерландам и в другие европейские страны - от 1 дня.

Напомним:

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"Новая Почта" планирует продать свой энергетический бизнес „Новая Энерджи" после окончания войны.

Клиенты "Новой почты" могут заказать адресную доставку документов и посылок из Украины на любой адрес в Австрии, между населенными пунктами Австрии и из страны в другие европейские страны.