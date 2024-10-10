"Нова Пошта" після війни продасть свій енергетичний бізнес

"Нова Пошта" планує продати свій енергетичний бізнес "Нова Енерджі" після закінчення війни.

Про це повідомив співзасновник компанії Володимир Поперешнюк на форумі Forbes.

В планах компанії – побудувати 5 газових установок до кінця цього року та 5 – у наступному. В наступному році енергетична компанія "Нова енерджи" планує продавати електрику іншим споживачам.

Проте після закінчення війни НП хоче продати свій енергетичний бізнес. "Тому, для кого це головний бізнес", – каже Поперешнюк.

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Нагадаємо:

Компанія "Нова Енерджі", що входить до групи NOVA (Нова пошта), розпочала дрібногуртові продажі дизельного пального на відкритому ринку.