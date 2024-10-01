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"Нова пошта" вийшла на ринок Австрії з кур'єрською доставкою: які встановили ціни

Вівторок, 1 жовтня 2024, 14:56 - Артур Крижний

Відтепер клієнти "Нової пошти" можуть замовити адресну доставку документів та посилок з України на будь-яку адресу в Австрії, між населеними пунктами Австрії та з країни до інших європейських країн.

Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".

Крім того, кур’єр може забрати оплачене та запаковане відправлення з будь-якої адреси в країні для подальшої доставки. 

До доставки приймаються відправлення вагою до 30 кг та вартістю до 150 євро (7000 грн). Послуга доступна як для приватних осіб, так і для представників бізнесу.

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Вартість адресної доставки з України в Австрію складає:

  • документи – 700 грн;
  • посилки до 2 кг – 800 грн;
  • посилки до 10 кг – 1350 грн;
  • посилки до 30 кг – 2600 грн;

Зазначається, що це 15-та країна, де запрацювала "Нова пошта". Термін доставки з України — від 5-ти днів, по Австрії та в інші європейські країни — від 1-го дня.

Нагадаємо:

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"Нова пошта" найближчим часом планує відкрити нові відділення в Австрії та Нідерландах.

З 1 жовтня "Нова пошта" збільшила тарифи на доставлення документів, посилок та вантажів в середньому на 10 гривень.

Нова пошта
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Економічна правда
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