Прибыль аудитора "большой четверки" PwC падает в Азии после скандалов в Китае и Австралии

Бизнес PwC в Азии сократился за 2024 год после того, как из-за скандалов компания потеряла клиентов в Китае и была вынуждена продать свое подразделение по оказанию консультационных услуг государственным органам в Австралии.

Об этом сообщает Financial Times.

Компания PwC сообщила о снижении прибыли в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 12,7% за год, закончившийся 30 июня, что отражает потерю доли рынка в регионе и компенсирует рост на Ближнем Востоке и в Европе.

В целом, глобальная прибыль PwC за год выросла на 1% по сравнению с 3,1% за предыдущие 12 месяцев. Фирма не сообщает о прибыли в долларовом эквиваленте, но сообщает о доходах, которые за год, прошедший до июня, составили рекордные 55,4 млрд долл, что на 3,7% больше, если исключить влияние валютных колебаний.

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Выручка в Азиатско-Тихоокеанском регионе, самом маленьком из регионов PwC, в 2023 финансовом году упала с 10 млрд долл до 9,3 млрд долл, что на 5,6% меньше в местных валютах. В Америке, крупнейшем регионе, выручка выросла с 23,5 млрд долл до 24,3 млрд долл, то есть на 3,4%, а прибыль увеличилась на 3,8%.

Для сравнения, рост доходов в 2023 году составил 9,9%.

Двойные скандалы в Азиатско-Тихоокеанском регионе усилили замедление консалтингового рынка, что также привело к снижению темпов роста у конкурентов, включая Deloitte и EY, в их последних финансовых годах.

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Напомним:

Компания PwC сообщила клиентам в Китае, что ожидает от властей шестимесячного запрета на ведение бизнеса в стране.

Китай приостановил деятельность компании PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) на шесть месяцев и наложил рекордный штраф за нарушения в аудите China Evergrande Group.