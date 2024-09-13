Китай оштрафував і призупинив роботу PwC за ігнорування шахрайства в Evergrande

Китай призупинив діяльність компанії PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) на шість місяців і наклав рекордний штраф через порушення в аудиті China Evergrande Group.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Аудиторська компанія була оштрафована на 62 мільйони доларів за аудит завищених фінансових звітів Evergrande з 2018 по 2020 рік. Регулятор КНР також наказав закрити філію PwC у Гуанчжоу.

PwC опинилася в центрі уваги після того, як Китай розпочав одне з найбільших розслідувань фінансового шахрайства в історії. Влада заявила, що основна дочірня компанія Evergrande в Китаї, Hengda, завищила свій дохід на 564 мільярди юанів за два роки до 2020-го.

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Регулятор цінних паперів у окремій заяві зазначив, що PwC "закривала очі" на шахрайство Evergrande.

"Такий суворий штраф суттєво вплине на довіру залишкових внутрішніх клієнтів PwC", — сказав Пін'ян Гао, професор бухгалтерського обліку та права в бізнес-школі HKU. "Ймовірно, відбудеться масовий відтік клієнтів, що, в свою чергу, може стати крахом бізнесу PwC у Китаї".

PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP, шанхайська фірма, що є частиною глобальної мережі PwC, була аудитором Hengda протягом цього періоду. PwC була аудитором Evergrande більше десяти років, аж поки не подала у відставку в січні 2023 року через розбіжності, пов'язані з аудитом, як заявив забудовник.

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Китайська Комісія з регулювання цінних паперів виявила, що 88% спостережень PwC щодо проєктів нерухомості Evergrande у 2019 та 2020 роках були неправдивими, що призвело до "вкрай ненадійних" аудиторських документів.

Деякі житлові проєкти, які PwC вважала завершеними, на момент перевірки інспекторами все ще були "порожньою землею", додав регулятор. Аудиторська компанія також навмисно уникала перевірки об'єктів, які Evergrande позначила як "ті, що не підлягають візиту".

Нагадаємо:

Компанія PwC повідомила клієнтам у Китаї, що очікує від влади шестимісячної заборони на ведення бізнесу в країні.

Аудитор PwC втратив свого найбільшого клієнта, зареєстрованого на материковому Китаї, Bank of China, який перейшов до конкурента.

Економічна правда.