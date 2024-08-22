Китай заборонить компанії з "великої четвірки" вести бізнес на пів року

Компанія PwC повідомила клієнтам у Китаї, що очікує від влади шестимісячної заборони на ведення бізнесу в країні.

Про це повідомляє Financial Times.

Вже у вересні почнеться шестимісячна заборона компанії PwC на ведення бізнесу в Китаї. Таким чином Пекін хоче покарати одну з найбільших світових консалтингових компаній за провальний аудит збанкрутілого забудовника Evergrande

Тиск на PwC почався після того, як у березні китайський регулятор цінних паперів заявив, що Evergrande завищила свої доходи майже на 80 млрд дол за два роки, перш ніж оголосила дефолт за своїми боргами у 2021 році. Водночас китайський підрозділ PwC надавав чисту фінансову звітність.

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Повідомляється, що заборона на ведення бізнесу, яка може супроводжуватися великим штрафом, стане найжорсткішою дією китайських регуляторів проти фірми з "Великої четвірки" за всю історію.

Згідно з урядовими даними, у 2022 році PwC в Китаї була найбільшою аудиторською фірмою з доходом 1,1 млрд дол.

Під час заборони на ведення бізнесу PwC в Китаї не зможе підписувати фінансові результати та первинні публічні розміщення акцій, а також здійснювати іншу регульовану діяльність.

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Цього року китайський підрозділ PwC вже втратив щонайменше дві третини своїх бухгалтерських доходів від клієнтів, оскільки вони перейшли на обслуговування до інших фірм, що свідчить про масштаби наслідків провалу аудиту Evergrande.

Водночас деякі державні клієнти PwC поспішають оприлюднити результати за півріччя, щоб мінімізувати супутні збитки. Банк Китаю, який використовує PwC для підготовки середньострокового звіту, вже перейшов до EY для проведення річного аудиту.

Джерело в банку повідомило, що представники міністерства фінансів оголосять про штрафні санкції проти PwC до кінця серпня.

Нагадаємо:

Аудитор PwC втратив свого найбільшого клієнта, зареєстрованого на материковому Китаї, Bank of China, який перейшов до конкурента.