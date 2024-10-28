В Украине цены на огурцы растут третью неделю подряд

Цены на тепличные огурцы в Украине продолжают расти третью неделю подряд и на конец прошлой недели достигли 80-100 грн/кг, что на 29% выше прошлогодних показателей.

Об этом сообщает East Fruit.

"В сложившихся условиях продавцы получили возможность и в дальнейшем повышать отпускные цены на имеющиеся партии огурцов. Ближе к выходным они реализуют эту продукцию в диапазоне 80-100 грн/кг (1,94-2,42 долл./кг), что в среднем на 24% дороже, чем в конце прошлой недели", - говорится в сообщении.

По словам операторов рынка, цены на тепличные огурцы растут вследствие дефицита этой продукции в Украине, поскольку предложение огурцов в местных комбинатах ограничено. В то же время спрос на тепличные овощи со стороны покупателей остается сдержанным и стабильным.

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Импортеры отмечают, что готовы начать закупки огурцов в Турции, из-за существенного сокращения предложения из украинских хозяйств. Импортные огурцы обычно начинают поступать на внутренний рынок во второй половине октября, когда предложение местных овощей сокращается. Наибольшие объемы импорта поступают в Украину в первые два месяца зимы, когда внутреннее производство практически отсутствует.

На сегодня тепличные огурцы в Украине уже в среднем на 29% дороже, чем на соответствующую дату прошлого года.

Эксперты считают, что комбинаты могут продолжать повышать цены на свою продукцию при условии сохранения текущих темпов сбыта. Они прогнозируют стабилизацию цен с началом поставок первых объемных партий огурцов с внешних рынков.

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