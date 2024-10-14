Ціни на картоплю в Україні продовжують бити цінові рекорди

Ажіотаж на ринку картоплі не закінчується, ціни продовжують зростати.

Про це повідомляє EastFruit.

Зазначається, що на початку жовтня картоплю продавали по 15-20 грн за кілограм, минулого тижня, що закінчився 13 жовтня, ціни зросли до 17-22 грн.

Також дорожче, ніж попереднього тижня, продавалася морква. Водночас зростання пропозиції білокачанної капусти змусило продавців знизити відпускні ціни. Збільшення на ринку пропозиції цибулі середньої та низької якості також призвело до зниження цін.

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Продовжили зростати ціни на тепличний огірок та томат. До речі, ціни на томат — максимальні за останні сім років. А ось вартість солодкого перцю дещо знизилася.

Ціни у фруктово-ягідному сегменті змінилися лише за кількома позиціями. Продовжують дорожчати груша та виноград.

Найдорожче, ніж тижнем раніше, продавалася слива. При цьому кавун трохи подешевшав, а діапазон цін на диню розширився.

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Нагадаємо:

В Україні внаслідок скорочення пропозиції на ринку ціни на огірки зросли на 11%.