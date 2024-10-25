В Николаевской области появится новый индустриальный парк

Кабинет министров принял решение о включении в реестр нового индустриального парка "Техно Парк Вознесенск" на территории Николаевской области.

Об этом сообщает Минэкономики.

Парк будет занимать площадь 19,05 га на территории города Вознесенск и села Бугское (Вознесенский район Николаевской области).

"Создание более тысячи рабочих мест в различных отраслях перерабатывающей промышленности, а также в научно-технической и IT сферах, будет способствовать росту экономики региона. Парк станет важным фактором в развитии промышленности юга Украины", - отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

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На территории парка будет создано около 1050 новых рабочих мест в различных отраслях перерабатывающей промышленности, таких как производство кожи, строительных материалов, машиностроение, а также в сфере научно-технической деятельности и информационных технологий.

Для строительства необходимой инфраструктуры компания-инициатор создания парка ООО "Кулат" планирует потратить около 56 млн грн собственных средств. Кроме этого, планируется привлечение инвестиций на сумму до 800 млн грн.

Управляющая компания проинвестирует до 20 млн грн в течение трех лет. Благодаря налоговым льготам участники перерабатывающей промышленности дополнительно внесут около 9,7 млн грн в развитие парка до 2027 года.

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В реестр индустриальных парков уже внесено 97 индустриальных парков.

Напомним:

Кабинет министров принял решение о включении в реестр нового индустриального парка "Черновцы".

Государственная программа стимулирования индустриальных парков заработала и первый парк уже получил средства.