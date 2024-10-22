У Чернівцях з'явиться новий індустріальний парк

Кабінет міністрів ухвалив рішення про включення до реєстру нового індустріального парку "Чернівці".

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Парк "Чернівці" займатиме площу 17,3 га і дозволить створити близько 750 нових робочих місць у різних галузях переробної промисловості таких як, машинобудування, виробництво меблів, електричного обладнання, медичних виробів, бетону, пластмас, а також у сфері логістики.

Ініціатором створення парку є Чернівецька міська рада, яка для будівництва необхідної інфраструктури планує залучити кошти місцевого бюджету, грантове та банківське фінансування, а також кошти державного бюджету за програмою розвитку індустріальних парків.

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"Створення нових індустріальних парків — це складова урядової економічної політики "Зроблено в Україні" та дієвий інструмент залучення інвестицій і розвитку регіонів. Кожен новий парк — це не лише місце для інвесторів, а й поштовх для розвитку локальних економік та зміцнення України як виробничого хабу", — зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Будівництво та облаштування об’єктів, що будуть розташовані на території парку планується переважно коштом учасників та інших суб’єктів індустріального парку.

До Реєстру індустріальних парків внесено вже 96 індустріальних парків.

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Нагадаємо:

Державна програма стимулювання індустріальних парків запрацювала і перший парк вже отримав кошти.

Державне фінансування на суму 171,4 млн грн в межах програми "Зроблено в Україні" виділили ще трьом індустріальним паркам.