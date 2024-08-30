Індустріальний парк вперше отримав гроші від держави

Державна програма стимулювання індустріальних парків запрацювала і перший парк вже отримав кошти.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Перший індустріальний парк отримав фінансування за державною програмою стимулювання розвитку індустріальних парків в рамках політики "Зроблено в Україні".

Фінансування отримав індустріальний парк у місті Дніпро. Керуюча компанія парку звернулася із запитом на виділення 150 млн з необхідних 326,9 мільйона для будівництва трансформаторної підстанції.

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Програма передбачає фінансування до 150 млн для забезпечення будівництва необхідної інфраструктури. Кошти надаються на безповоротній основі, покриваючи до 50% кошторисної вартості робіт, таких як облаштування території або будівництво інженерно-транспортної інфраструктури.

Зазначається, що програма передбачає компенсацію до 50% вартості приєднання до електромереж. Для деокупованих територій держава покриває 80% вартості.

"Підрахунки показують, що 1 гектар індустріального парку дозволяє створити 50 нових робочих місць, а 1 дол державних інвестицій в інфраструктуру індустріальних парків — залучити 6 дол додаткових приватних інвестицій", - зазначила Перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

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Для захисту інтересів держави встановлено запобіжники: заявники зобов'язані протягом трьох років побудувати на території парку не менше 5000 квадратних метрів промислових будівель та залучити щонайменше двох учасників. Фінансування здійснюється через ескроу-рахунки в державних банках, що дозволяє вибрати найбільш зручний банк для обслуговування.

Партнерами Міністерства економіки в реалізації програми стали Укрексімбанк, Ощадбанк та Укргазбанк.

Нагадаємо:

23 липня в Україні стартує прийняття заявок від індустріальних парків на державну підтримку розвитку їхньої інфраструктури.

Новий індустріальний парк "Технологій та бізнесу" з'явиться в Новояворівській територіальній громаді на Львівщині.