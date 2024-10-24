Забастовка работников Boeing продолжается: последнее предложение компании отклонено

Против последнего предложения Boeing проголосовали 64% рабочих, соответственно оно отклонено.

Об этом сообщает Reuters.

Работники Boeing проголосовали за отклонение последнего предложения компании для прекращения забастовки, что ударило по антикризисному плану генерального директора Келли Ортберга.

Против соглашения, которое предусматривало повышение заработной платы на 35% в течение четырех лет, проголосовало большинство.

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"Это плохая новость для всех - для Boeing, работников, поставщиков, клиентов и даже для национальной экономики", - отметил авиационный консультант Скотт Гамильтон.

После голосования лидеры профсоюза заявили, что готовы немедленно возобновить переговоры с Boeing по первому новому контракту с 2014 года.

Профсоюз добивается повышения заработной платы на 40% и возвращения пенсионного обеспечения с определенными выплатами.

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"Я хочу вернуться за стол переговоров. Boeing также должен сесть за стол переговоров. Надеюсь, мы сможем провести плодотворные дискуссии с компанией и господином Ортбергом, чтобы попытаться решить эту проблему", - заявил ведущий переговорщик профсоюза Джон Холден.

Отклонение предложения рабочими стало вторым после того, как в прошлом месяце они не согласились на предложение о повышении заработной платы на 25% в течение четырех лет, что привело к забастовке.

Напомним:

Забастовщики Boeing в среду 23 октября проголосовали за новое контрактное предложение, которое предусматривает повышение заработной платы на 35% в течение четырех лет, что может положить конец дорогостоящей пятинедельной забастовке.

Boeing объявил о сокращении 10% от общего количества сотрудников.