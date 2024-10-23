Цены на картофель в Украине снова бьют ценовые рекорды

В Украине цены на картофель почти втрое выше прошлогодних, хотя традиционно в течение первого осеннего месяца они не повышались, поскольку продолжается активная уборка урожая.

Об этом сообщает EastFruit.

Отмечается, что на сегодня в основных регионах производства картофель предлагается к продаже по 20-30 грн/кг ($0,48-0,73/кг), в зависимости от сорта, качества и объемов партий предлагаемой продукции, что в среднем на 18% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

По словам игроков рынка, положительный ценовой тренд в данном сегменте обусловлен сразу несколькими факторами. Так, на этой неделе большинство украинских фермеров сообщили о завершении отгрузки картофеля непосредственно с поля, несмотря на то, что хозяйства предлагали к продаже эту продукцию из хранилищ, цены на которую традиционно выше. Еще более уверенную поддержку цен продолжает оказывать ограниченное предложение картофеля на рынке из-за существенного снижения урожайности этой культуры в текущем сезоне.

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"Цены на картофель в Украине остаются самыми высокими среди всех стран региона мониторинга проекта. Данный факт позволяет делать прогнозы, что на внутренний рынок еще в первой половине текущего сезона поступят существенные объемы импортной продукции. Именно с началом массового импорта ценовая ситуация на рынке картофеля в Украине может стабилизироваться", - считают эксперты.

Отмечается, что на сегодня цена на картофель в Украине уже в среднем в 2,9 раза выше, чем в конце октября 2023 года. При этом крупные игроки рынка не спешат с продажей основных объемов картофеля, поскольку рассчитывают на дальнейший рост цен.

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Напомним:

Ажиотаж на рынке картофеля не заканчивается, цены продолжают расти.