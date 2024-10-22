Крупнейшая энергокомпания Финляндии подала иск против РФ на 800 миллионов евро

Финская энергетическая компания Fortum подала иск в гражданский суд в Нидерландах против российского ПАО "Форвард Энерго" (ранее - ПАО "Фортум").

Об этом сообщает Fortum.

Компания отмечает, что иск касается внутрикорпоративных займов на сумму около 600 млн евро, которые россияне прекратили обслуживать. Большинство займов уже достигли срока погашения, но не были возвращены. Также не выплачиваются проценты по всем займам.

Общая сумма иска - около 800 миллионов евро (включая проценты и пеню). Окончательная сумма будет зависеть от курса рубль/евро и суммы начисленных процентов.

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Финская компания ожидает, что судебный процесс будет небыстрым и продлится несколько лет.

Согласно первоначальным кредитным соглашениям, споры между сторонами должны решаться в судах Нидерландов по нидерландскому законодательству.

Компания против которой подан иск принадлежала Fortum, но в 2023 году российский диктатор Владимир Путин своим указом ввел там временное управление и передал ее в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество). После этого компания сменила название.

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Российское ПАО "Форвард Энерго" / "Фортум" - один из крупнейших производителей и поставщиков тепловой и электрической энергии на Урале и в Западной Сибири. В структуру компании входят семь тепловых электростанций в Челябинской и Тюменской области и ряд объектов возобновляемой энергетики в других регионах России.

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