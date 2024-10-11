В Росії змінять правила продажу іноземного бізнесу: власник отримає лише 5%

Після зміни умов продажу іноземного бізнесу в Росії колишній власник зможе отримати лише 5% його ринкової вартості.

Про це повідомляє BBC з посиланням на лист Мінфіну.

Мінімальний дисконт для угод із продажу іноземних активів збільшиться з 50% до 60%, а добровільний внесок до бюджету зросте з 15% до 35% ринкової вартості активу. Для угод дорожче 50 млрд рублів буде потрібна згода президента.

Таким чином колишні власники після продажу отримають тільки 5% ринкової ціни активу.

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Нові умови поширюватимуться як на майбутні угоди, так і на подані, але ще не розглянуті урядовою підкомісією заявки.

Нагадаємо:

Британський конгломерат Unilever, що виробляє побутову хімію та харчові продукти, заявив про свій вихід з ринку РФ.

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