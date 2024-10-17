Росія блокує вихід із країни двох останніх великих західних банків – Bloomberg

Російський уряд заблокує будь-які спроби Raiffeisen Bank International AG та UniCredit SpA продати свої місцеві підрозділи будь-якому покупцеві, який може потрапити під санкції.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Це фактично виключає російських покупців, а з огляду на протидію західних урядів стосовно будь-якого зовнішнього покупця, продаж стає практично неможливим. Наприклад, торік інвестиційна компанія Abu Dhabi’s Mubadala відмовилася від потенційної покупки російських активів UniCredit через побоювання, що уряд США буде проти угоди, повідомили джерела.

Raiffeisen і UniCredit шукають спосіб вийти з Росії ще з моменту вторгнення в Україну понад два роки тому. За словами одного з джерел, ці західні банки, двоє з найбільших, що залишилися в Росії, вважаються урядом Путіна важливими каналами для здійснення міжнародних платежів.

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Під тиском Європейського центрального банку, який вимагає прискорити вихід із країни, керівники банків розглядали продаж місцевих активів як спосіб мінімізувати втрати, зменшити ризик ненавмисного порушення санкцій і уникнути потенційної репутаційної шкоди.

Але Росія ускладнила вихід міжнародних компаній. Уряд створив спеціальну комісію для схвалення продажу активів і зобов'язав бізнеси продавати зі знижкою, а також сплачувати "вихідний податок".

Минулого тижня уряд ще більше посилив ці правила, збільшивши вимогу щодо знижки до 60% замість попередніх 50%, а також більш ніж удвічі підняв "вихідний податок" до 35%.

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Угоди вартістю понад 50 мільярдів рублів ($515 мільйонів) тепер потребують схвалення Путіна. Цей крок частково спрямований на утримання іноземних активів у країні, оскільки продаж означатиме додатковий відтік капіталу, зазначили джерела.

UniCredit та Raiffeisen вже скоротили свої операції, але все ще продовжують здійснювати деякі платежі, зокрема у валюті, коли транзакції не підпадають під санкції. Це робить їх важливими для Росії, яка з червня перебуває у кризі з міжнародними платежами.

Якщо Raiffeisen і UniCredit залишать ринок РФ, єдиним великим банком, що проводить операції у валюті, залишиться Газпромбанк. Він не потрапив під європейські санкції, зберігає доступ до SWIFT і продовжує отримувати платежі з Європи за російський газ.

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