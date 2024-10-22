В Черновцах появится новый индустриальный парк

Кабинет министров принял решение о включении в реестр нового индустриального парка "Черновцы".

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Парк "Черновцы" будет занимать площадь 17,3 га и позволит создать около 750 новых рабочих мест в различных отраслях перерабатывающей промышленности таких как, машиностроение, производство мебели, электрического оборудования, медицинских изделий, бетона, пластмасс, а также в сфере логистики.

Инициатором создания парка является Черновицкий городской совет, который для строительства необходимой инфраструктуры планирует привлечь средства местного бюджета, грантовое и банковское финансирование, а также средства государственного бюджета по программе развития индустриальных парков.

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"Создание новых индустриальных парков - это составляющая правительственной экономической политики "Сделано в Украине" и действенный инструмент привлечения инвестиций и развития регионов. Каждый новый парк - это не только место для инвесторов, но и толчок для развития локальных экономик и укрепления Украины как производственного хаба", - отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

Строительство и обустройство объектов, которые будут расположены на территории парка планируется преимущественно за счет участников и других субъектов индустриального парка.

В Реестр индустриальных парков внесено уже 96 индустриальных парков.

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Напомним:

Государственная программа стимулирования индустриальных парков заработала и первый парк уже получил средства.

Государственное финансирование на сумму 171,4 млн грн в рамках программы "Сделано в Украине" выделили еще трем индустриальным паркам.