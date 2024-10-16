Індустріальні парки отримали 171 мільйон держфінансування: на що витратять кошти

Державне фінансування на суму 171,4 млн грн в межах програми "Зроблено в Україні" виділили ще трьом індустріальним паркам.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Підтримка стосується ключових проєктів у таких парках — "Біла Церква 2" (Київська область), "ВінІндастрі" (Вінниця) та "Місто скла" (Київська область).

"Підписані накази "Біла Церква 2", "ВінІндастрі" та "Місто скла". Сумарно вони отримають 171,4 млн грн, аби модернізувати інфраструктуру. Наприклад, "Біла Церква 2" на Київщині завдяки програмі від держави зможе побудувати мережі водопостачання, водовідведення та електричні мережі. Парк "ВінІндастрі" планує поліпшити інфраструктуру. Цьогоріч на підтримку індустріальних парків ми заклали 1 млрд грн. Наразі вже підписані накази на виділення понад 885,1 млн грн для 11 індустріальних парків", — зазначила перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

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Індустріальний парк "Біла Церква 2"

Ініціатор створення парку отримає 66,1 млн грн державного стимулювання для будівництва мереж водопостачання, водовідведення та електричних мереж. Загальна вартість будівельних робіт становить 132,3 млн грн. Цей проєкт дозволить покращити інфраструктуру парку, залучаючи нових інвесторів і сприяючи розвитку виробництва в регіоні.

Індустріальний парк "ВінІндастрі"

Для забезпечення під'їзних шляхів до території парку та будівництва дороги та нової лінії електропередач держава виділила 79 млн грн. Це забезпечить стабільне електропостачання та створить необхідну логістичну інфраструктуру.

Індустріальний парк "Місто скла"

Для розвитку індустріального парку "Місто скла" виділено 26,3 млн грн на будівництво електромереж. Це допоможе залученню нових виробничих компаній і стимулюватиме економічний розвиток регіону.

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Нагадаємо:

В Україні створили ще два індустріальні парки - на Львівщині та Миколаївщині.

Чотирьом індустріальним паркам виділили держфінансування на суму 216 млн гривень.