Минэнерго надеется, что присутствие МАГАТЭ на ключевых подстанциях будет поддерживать ядерную безопасность

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 21 октября продолжили мониторинговую миссию на одной из подстанций, которая является критически важной для работы украинских АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Как сообщают, согласно согласованному графику визитов, миссия будет продолжаться поочередно на всех ключевых для атомной энергетики подстанциях.

"Мы надеемся, что присутствие инспекторов МАГАТЭ на ключевых для работы АЭС подстанциях магистральной электросети поможет поддержать ядерную безопасность и радиационную безопасность", - отметил Министр энергетики Герман Галущенко.

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Напомним:

21 октября в 12:18 из-за систематических вражеских обстрелов отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.

МАГАТЭ профинансировало государственные научные исследования России в Крыму уже после оккупации полуострова Москвой.

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