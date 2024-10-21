Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту через обстріли
21 жовтня о 12:18 через систематичні ворожі обстріли відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України.
Про це повідомляє Міненерго.
Як йдеться в повідомленні, наразі станція живиться лише однією лінією електропередачі.
Забезпечення зовнішнього живлення станції, що необхідно для її безпечного функціонування, знову під загрозою. У разі відключення станції від зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки.
"Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики зроблять усе можливе для відновлення лінії живлення ЗАЕС", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.
Нагадаємо:
НЕК "Укренерго" на початку жовтня відновила живлення окупованої Запорізької атомної електростанції, відремонтувавши повітряну лінію 330 кВ, яка була пошкоджена 1 жовтня після російського обстрілу.