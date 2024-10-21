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Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту через обстріли

Понеділок, 21 жовтня 2024, 15:20 - Віктор Волокіта

21 жовтня о 12:18 через систематичні ворожі обстріли  відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України.

Про це повідомляє Міненерго. 

Як йдеться в повідомленні, наразі станція живиться лише однією лінією електропередачі. 

Забезпечення зовнішнього живлення станції, що необхідно для її безпечного функціонування, знову під загрозою. У разі  відключення станції від зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки.

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"Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики зроблять усе можливе для відновлення лінії живлення ЗАЕС", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Нагадаємо:

НЕК "Укренерго" на початку жовтня відновила живлення окупованої Запорізької атомної електростанції, відремонтувавши повітряну лінію 330 кВ, яка була пошкоджена 1 жовтня після російського обстрілу. 

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ЗАЕС війна Росія
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Економічна правда
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