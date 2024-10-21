МАГАТЕ фінансувало дослідження Росії в Криму після окупації – ЗМІ

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) профінансувало державні наукові дослідження Росії в Криму вже після окупації півострова Москвою.

Про це йдеться у розслідуванні Radio Free Europe/Radio Liberty, журналісти якого мають у розпорядженні внутрішні документи агентства, передає Укрінформ.

За даними видання, два дослідницькі контракти МАГАТЕ з російськими державними науковими установами, які передбачали польові роботи в Криму, були підписані в період з 2016-го по 2019 роки. Крім того, перший контракт продовжили влітку 2019 року.

Водночас зазначається, що ці контракти були "відносно невеликі".

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У заяві МАГАТЕ для "Радіо Свободи" наголосили, що агентство продовжує визнавати Крим українським відповідно до резолюції Генеральної асамблеї ООН від 2014 року.

В агентстві додали, що ці дослідження були "суто технічного характеру", і зазначили, що вони "не є жодними змінами в позиції агентства щодо статусу Криму".

"Назви, які використовують контрагенти, і представлення матеріалів у їхніх звітах не означають висловлення будь-якої думки з боку МАГАТЕ щодо правового статусу будь-якої країни чи території чи її влади", – заявив речник МАГАТЕ.

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Крім того, він назвав контрагента одного з проєктів – Об’єднаний інститут ядерних досліджень, міжнародний дослідницький центр у місті Дубна під Москвою, – "не російською організацією, а міжнародною міжурядовою науково-дослідною організацією, що розташована в Росії".

Водночас постійне дипломатичне представництво України у Відні, де розташована штаб-квартира МАГАТЕ, повідомило журналістам, що український уряд не схвалив жодних дослідницьких проєктів МАГАТЕ в Криму.

"Наша позиція залишається чіткою: Україна рішуче виступає проти будь-яких міжнародних проєктів чи будь-якої іншої діяльності на тимчасово окупованих територіях України, включно з Автономною Республікою Крим та містом Севастополь, оскільки це порушує суверенітет і територіальну цілісність нашої держави", – йдеться у заяві дипломатів, переданій журналістам.

Нагадаємо:

Міжнародне агентство з атомної енергії з 21 по 27 жовтня продовжить свої місії на високовольтних підстанціях, що важливі для ядерної безпеки.