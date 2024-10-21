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Укр / Рус

Китай ужесточил контроль за экспортом товаров двойного назначения после санкций США

Понедельник, 21 октября 2024, 17:59 - Алексей Артемчук

Правительство Китая обнародовало правила экспортного контроля для товаров двойного назначения после ужесточения санкций США.

Об этом сообщает CNBC.

Меры, которые вступят в силу с 1 декабря, направлены на "защиту национальной безопасности и интересов, содействие глобальному сотрудничеству в области нераспространения, усиление и стандартизацию экспортного контроля за товарами двойного назначения".

Эти правила появились на фоне ужесточения американских санкций, направленных против китайских компаний, которые, по мнению США, поставляют товары двойного назначения, такие как беспилотники, на помощь России в военных действиях в Украине.

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17 октября Министерство финансов США добавило в санкционный список две китайские компании, утверждая, что они причастны к производству российских ударных дальнобойных дронов "Гарпия".

Напомним:

Китай усилил экспортный контроль за дронами, которые могут использоваться в военных целях, в ответ на растущую критику со стороны США и их союзников из-за поддержки России в войне в Украине.

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Китайские власти с 1 июля ввели экспортный контроль над технологиями, программным обеспечением и оборудованием, используемым в авиации.

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