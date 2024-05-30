Китай запровадить контроль експорту авіаційних технологій 1 липня
Китайська влада з 1 липня запровадить експортний контроль над технологіями, програмним забезпеченням і обладнанням, що використовується в авіації.
Про це повідомляє Wall Street Journal.
Регулювання зачіпатиме авіадвигуни, газотурбінні двигуни, вікна скафандрів і поліетиленове волокно, яке зазвичай використовується у військових і авіаційних цілях.
Організації, які сподіваються експортувати цю продукцію, повинні подати заявку на отримання дозволу на експорт до Міністерства торгівлі.
Міністерство торгівлі Китаю, Головне митне управління та Центральна військова комісія спільно заявили, що контроль експорту розпочнеться з 1 липня.
Мета цього кроку – "краще служити національній безпеці", – заявив речник Міністерства торгівлі, додавши, що політика не спрямована на жодну країну чи регіон.
Нагадаємо:
Адміністрація США Джо Байдена відкликала експортні ліцензії, які дозволяють компаніям Intel і Qualcomm постачати для Huawei напівпровідники.
Економічна правда.