Китай запровадить контроль експорту авіаційних технологій 1 липня

Китайська влада з 1 липня запровадить експортний контроль над технологіями, програмним забезпеченням і обладнанням, що використовується в авіації.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Регулювання зачіпатиме авіадвигуни, газотурбінні двигуни, вікна скафандрів і поліетиленове волокно, яке зазвичай використовується у військових і авіаційних цілях.

Організації, які сподіваються експортувати цю продукцію, повинні подати заявку на отримання дозволу на експорт до Міністерства торгівлі.

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Міністерство торгівлі Китаю, Головне митне управління та Центральна військова комісія спільно заявили, що контроль експорту розпочнеться з 1 липня.

Мета цього кроку – "краще служити національній безпеці", – заявив речник Міністерства торгівлі, додавши, що політика не спрямована на жодну країну чи регіон.

Нагадаємо:

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Адміністрація США Джо Байдена відкликала експортні ліцензії, які дозволяють компаніям Intel і Qualcomm постачати для Huawei напівпровідники.

Економічна правда.