Москва обогащает дружественного Кремлю Рамзана Кадырова, позволяя ему грабить металлургический комбинат имени Ильича, ранее принадлежавший Ринату Ахметову.

Об этом сообщает пресс-служба The Wall Street Journal.

Ильича взяли под контроль люди, близкие к Рамзану Кадырову. Среди них был Руслан Геремеев.

Руслан и замглавы министерства строительства и ЖКХ Чечни Вахит Геремеев являются родственниками сенатора Сулеймана Геремеева, соратника Кадырова. Половину акций ООО "ММК Ильича", контролирующего теперь завод, получил его сын Валид.

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Отмечается, что разграбление комбината идет полным ходом. С территории завода часто выезжают грузовики с прокатными изделиями, которые отправляются в сторону России.

Оккупанты демонтировали и отправили в Россию производственную линию стоимостью 220 млн долл, которая была установлена незадолго до большой войны.

Еще в сентябре 2022 г. московская торговая компания вывезла с завода стальной продукции на 380 тыс долл. Другие компании из России затем регулярно продавали оставшийся на нем уголь и другую продукцию. В январе 2023 г. партия металлоизделий на 50 тыс долл. была экспортирована в Узбекистан.

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Через некоторое время доля Валида Корчагина перешла к другому человеку, но также связанному с Рамзаном Кадыровым, - руководителю московского бойцовского клуба "Ахмат" Алашу Дадашову.

Геремеевы, однако, продолжают заниматься заводом. "Здесь было много трупов, все было заминировано", - рассказывал Вахит Геремеев в интервью пророссийскому мариупольскому СМИ в начале этого года, идя в военной форме по территории предприятия. По словам Геремеева, он влюбился в завод и "уже почти стал металлургом", намерен возобновить его работу к 2026 г., а пока хочет защитить от разграбления.

Алаш Дадашов через еще одну свою мариупольскую компанию "Технические материалы", которой он владеет на пару с местным жителем, бывшим заместителем начальника кислородного цеха "Азовстали" Станиславом Комаровским, отправляет в Россию с завода промышленные газы.