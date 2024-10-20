Работники Boeing проголосуют за новое соглашение о заработной плате, которое может остановить забастовку

Забастовщики Boeing в среду 23 октября проголосуют за новое контрактное предложение, которое предусматривает повышение заработной платы на 35% в течение четырех лет, что может положить конец дорогостоящей пятинедельной забастовке.

Об этом сообщает Reuters.

Около 33 000 работников Boeing на Западном побережье, большинство из которых работают в штате Вашингтон, бастуют с 13 сентября. Остановка работы привела к остановке производства самого продаваемого самолета 737 MAX и широкофюзеляжных 767 и 777, что создает дополнительное давление на и без того хрупкие финансы Boeing.

Последнее предложение от компании включает бонус за ратификацию соглашения в размере 7 000 долл, восстановленный план поощрений и повышенные взносы в пенсионные планы, включая единовременный взнос в размере 5 000 долл плюс до 12% взносов работодателя, сообщила Международная ассоциация машиностроителей и работников аэрокосмической отрасли Local 751.

Реклама:

В субботу 19 октября Boeing заявил, что "с нетерпением ждет голосования наших работников по согласованному предложению". Однако нет никаких гарантий, что работники одобрят это предложение после того, как они подавляющим большинством голосов отклонили предыдущее.

Напомним:

Boeing объявил о сокращении 10% от общего количества сотрудников.

Реклама:

Последние переговоры о заработной плате оборвались в конце сентября.