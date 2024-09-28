Переговори щодо підвищення заробітної плати в Boeing перервалися – профспілка 

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Міжнародна асоціація машинобудівників і аерокосмічних працівників заявила, що її переговори з Boeing перервалися, і подальших дат переговорів не заплановано.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міжнародну асоціацію машинобудівників і аерокосмічних працівників.

Профспілка вимагає підвищення заробітної плати на 40% і відновлення пенсійного забезпечення з визначеними виплатами, яке було вилучено з контракту десять років тому.

Понад 32 тис працівників Boeing в районі Сіетла і Портленда, штат Орегон, залишили роботу 13 вересня в рамках першого страйку профспілки з 2008 року, зупинивши виробництво моделей літаків, включаючи бестселер Boeing 737 MAX.

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У понеділок компанія Boeing зробила страйкуючим працівникам покращену пропозицію, яку вона назвала "найкращою і остаточною", що передбачає підвищення заробітної плати на 30% протягом чотирьох років і відновлення премії за продуктивність, але профспілка заявила, що опитування її членів показало, що цього недостатньо.

Boeing залишається прихильником перезавантаження своїх відносин з представленими працівниками і хоче "досягти угоди якомога швидше", повідомив представник компанії в електронному листі.

У профільній профспілці також заявили про готовність продовжувати діалог з компанією.

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Нагадаємо:

18 вересня повідомляли, що Boeing та його найбільша профспілка відновлять переговори щодо контракту, бо продовження страйку, який зупинив виробництво найпопулярніших літаків, коштуватиме авіакомпанії кілька мільярдів доларів.