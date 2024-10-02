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В Украине не планируют отключать свет в четверг

Среда, 2 октября 2024, 19:00 - Виктор Волокита

В четверг, 3 октября, в Украине меры ограничения потребления электроэнергии не планируются.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

"Пользуйтесь мощными электроприборами в период максимально эффективной работы СЭС - с 10:00 до 16:00", - призвали в компании.

Напомним:

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После планового ремонта, специалисты "Энергоатома" подключили к сети энергоблок одной из АЭС.

В сентябре 2024 г. Украина сократила импорт электроэнергии на 7,5% по сравнению с августом 2024 г. - до 438 тыс. МВт-ч. 

Укрэнерго электроэнергия
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Экономическая правда
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