В Украине не планируют отключать свет в четверг
Среда, 2 октября 2024, 19:00 -
В четверг, 3 октября, в Украине меры ограничения потребления электроэнергии не планируются.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".
"Пользуйтесь мощными электроприборами в период максимально эффективной работы СЭС - с 10:00 до 16:00", - призвали в компании.
Напомним:
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После планового ремонта, специалисты "Энергоатома" подключили к сети энергоблок одной из АЭС.
В сентябре 2024 г. Украина сократила импорт электроэнергии на 7,5% по сравнению с августом 2024 г. - до 438 тыс. МВт-ч.
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