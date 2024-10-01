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Україна скоротила імпорт електроенергії: хто поставляв найбільше

Вівторок, 1 жовтня 2024, 14:01 - Віктор Волокіта

У вересні 2024 р. Україна скоротила імпорт електроенергії на 7,5% у порівнянні з серпнем 2024 р. – до 438 тис. МВт-год. 

Про це пише профільне видання ExPro.

Поставки скоротились за усіма напрямами, окрім Польщі. З Польщі загалом у вересні було поставлено 86,1 тис. МВт-год, що на 78% більше за обсяги серпня.

Найбільшу частку у структурі імпорту електроенергії і надалі займає Угорщина (35%). Частка Словаччини становить 24,5%. З Молдови було імпортовано 16,5 тис. МВт-год, водночас, частина з цих обсягів – це реімпорт з Румунії.

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