Минобороны скоро введет новые повестки с QR-кодом, их уже тестируют – СМИ

Минобороны хочет ввести новый формат повесток, которые теперь будут содержать QR-код: их введут в ближайшее время и уже тестируется функциональность.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в комментарии для DOU.

QR-код, размещенный на каждой повестке, позволит через приложение "Резерв+" мгновенно проверить силу документа. В приложении появится сканер, которым этот код можно будет отсканировать, чтобы получить информацию, в частности:

действие повестки;

дату и номер документа;

ТЦК, который выдал повестку;

имя лица, подписавшего документ;

назначение повестки (уточнение данных, направление на ВВК, боевая повестка) и другие детали.

Напомним:

Реклама:

Приложение "Резерв+" планируют превратить в онлайн-ТЦК, а также добавить опцию онлайн-рекрутинга для мобилизации в "два клика".

За половину 2024 года взыскали больше штрафов по сравнению с 2023 годом, когда взыскали 10 337 штрафов за нарушение правил воинского учета.