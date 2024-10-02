Импортировать сигареты из Польши на 10% дешевле, чем производить их в Украине – Philip Morris

Philip Morris International дешевле на 10% импортировать сигареты из Польши, а не производить их в Украине.

Об этом сообщае заместитель генерального директора по корпоративным связям компании "Филип Моррис Украина" Михаил Поляков, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы сейчас работаем в кластере, где Польша - основной рынок. Дороже производить во Львове для Украины, чем производить в Кракове и привозить в Украину", - сказал Поляков.

По его информации, причиной такой ситуации является наличие в Польше дополнительного резерва сотрудников. Риск не выхода на работу сотрудника мужского пола в Кракове существенно ниже. Кроме того, во время воздушной тревоги линии на табачной фабрике во Львове не работают. Актуальным в Украине остается вопрос с поставками электроэнергии.

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Поляков также акцентировал на действии комендантского часа, нарушать который сотрудники не готовы даже при наличии специальных пропусков. Он добавил, что этой привилегии у "Филип Моррис Украина" вообще нет.

"Все это накладывает дополнительные расходы. Поэтому на 10% нам дешевле производить сигареты в Польше и привозить их в Украину", - резюмировал заместитель гендиректора „Филип Моррис Украина".

Philip Morris была выделена из Altria в 2008 году и входит в число крупнейших мировых производителей табачных изделий. Выручка компании за 2023 год выросла на 10,7% по сравнению с 2022 годом - до 35,2 млрд долл, а за первый квартал этого года - на 9,7%, до 8,79 млрд долл. На Украину приходится примерно 2% общих продаж в натуральном выражении и 1% в денежном.

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На украинском рынке PMI работает с 1994 года, и за это время ее декларируемые инвестиции превысили 700 млн долл. Компания с 24 февраля 2022 года приостановила работу своей фабрики в Харьковской области из-за агрессии РФ и вынужденно перешла на импорт продукции с восьми фабрик PMI по переделам страны и временное партнерство с другим международным производителем в Украине.

В 2022 году PMI из-за войны сократила отгрузки на украинском рынке на 30,1% - до 11,07 млрд сигарет и табачных стиков, однако в 2023 году ей удалось увеличить отгрузки готовой продукции на 8,4%, в том числе в четвертом квартале - на 14,9%. В октябре прошлого года компания сообщила о восстановлении своей доли на украинском рынке до 24% после падения ее до 14% с 28,5% в первые месяцы после вторжения РФ.

Напомним:

Philip Morris в первой половине 2024 года увеличила уплату налогов в Украине на 33% после запуска фабрики.

Производитель табачных изделий Philip Morris International открыл новую фабрику во Львовской области, инвестировав в нее 30 млн долларов.