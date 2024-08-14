Philip Morris з часу запуску фабрики заплатив на третину більше податків
Philip Morris у першій половині 2024 збільшила сплату податків в Україні на 33% після запуску фабрики.
Про це повідомляє пресслужба компанії, передає "Інтерфакс".
Компанія Philip Morris International (PMI) у січні-червні 2024 року збільшила податкові відрахування до бюджетів різних рівнів на 33,5%, або на 6 млрд, порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 23,9 млрд.
"Важливими факторами збільшення податкових відрахувань стали відновлення частки компанії на українському ринку, а також запуск нової фабрики, в яку компанія інвестувала 30 млн дол", - процитовано в релізі слова фінансового директора PMI в Україні Сергія Кальнооченка.
Уточнено, що на акцизний податок припало 12 млрд грн, на ПДВ - 3,2 млрд грн.
Минулого року PMI звітувала про сплату 30,3 млрд грн податків в Україні.
Кальнооченко додав, що зростанню податкових відрахувань також сприяло збільшення легального ринку тютюнових виробів, яке стало можливим завдяки активній боротьбі державних органів із нелегальними виробниками.
За його словами, Philip Morris продовжить інвестувати в розвиток власного бізнесу, унаслідок чого в серпні 2024 року планує сплатити до бюджету понад 3,5 млрд грн лише акцизного податку як у межах безпосереднього виробництва на нещодавно відкритій фабриці у Львівській області та власного імпорту, так і в межах локального договору на контрактне виробництво.
Зазначається, що компанія PMI досі працює в Росії.
Нагадаємо:
Виробник тютюнових виробів Philip Morris International відкрив нову фабрику у Львівській області, інвестувавши в неї 30 млн доларів.