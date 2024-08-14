Philip Morris з часу запуску фабрики заплатив на третину більше податків

Philip Morris у першій половині 2024 збільшила сплату податків в Україні на 33% після запуску фабрики.

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає "Інтерфакс".

Компанія Philip Morris International (PMI) у січні-червні 2024 року збільшила податкові відрахування до бюджетів різних рівнів на 33,5%, або на 6 млрд, порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 23,9 млрд.

"Важливими факторами збільшення податкових відрахувань стали відновлення частки компанії на українському ринку, а також запуск нової фабрики, в яку компанія інвестувала 30 млн дол", - процитовано в релізі слова фінансового директора PMI в Україні Сергія Кальнооченка.

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Уточнено, що на акцизний податок припало 12 млрд грн, на ПДВ - 3,2 млрд грн.

Минулого року PMI звітувала про сплату 30,3 млрд грн податків в Україні.

Кальнооченко додав, що зростанню податкових відрахувань також сприяло збільшення легального ринку тютюнових виробів, яке стало можливим завдяки активній боротьбі державних органів із нелегальними виробниками.

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За його словами, Philip Morris продовжить інвестувати в розвиток власного бізнесу, унаслідок чого в серпні 2024 року планує сплатити до бюджету понад 3,5 млрд грн лише акцизного податку як у межах безпосереднього виробництва на нещодавно відкритій фабриці у Львівській області та власного імпорту, так і в межах локального договору на контрактне виробництво.

Зазначається, що компанія PMI досі працює в Росії.

Нагадаємо:

Виробник тютюнових виробів Philip Morris International відкрив нову фабрику у Львівській області, інвестувавши в неї 30 млн доларів.